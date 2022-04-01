В Северодонецке враг с утра уничтожает город и не дает возможности людям уехать

В Северодонецке враг с утра уничтожает город и не дает возможности людям уехать

Выжившие в подвалах люди умоляют о помощи — хлебе и лекарствах.

В Североднецке горят дома. Рашисты с утра уничтожают гражданскую инфраструктуру и не позволяют людям уехать. Тяжелые обстрелы города не утихают даже днем. Город на пределе – нет воды, тепла и света. В подвалах есть еще дети.

Об этом говорится в ТСН.

Страх, боль и слезы – Северодонецк стоит в руинах. Панели свисают с многоэтажек, выжженные этажи и сгоревшие целые микрорайоны.

Виктор остался в городе со своей собакой, но после удара оккупантов фосфорными минами думает об эвакуации. «Ночью в 12 часов пошли зарева, я понял, что свисты прошли, начало вспыхивать, не тухнет и не гаснет. Стараюсь поехать со своей собакой, чемодан собран, жду первого случая», — рассказывает мужчина.

На пустых улицах свистит ветер, качаются оборванные электропровода. В городе нет света, воды и газа. Воронки на детской площадке, воронки во дворе, сгоревшие автомобили и копоть из квартир. Рашисты круглосуточно стирают с земли мирный городок. «Грады», ствольная артиллерия – оккупанты бьют по жилым кварталам. Сергей час назад чудом уцелел с сыном. Ракеты взорвались под окнами. «Сразу страшный взрыв произошел, в среду в дом попал этот снаряд, стекло вылетело, мы сразу, все соседи выскочили и побежали в подвал», – рассказывает мужчина.

Каждый час в городе рушится и горит инфраструктура от попаданий снарядов оккупантов. Спасатели, рискуя жизнью, выезжают тушить пожары. Оставшиеся горожане - это люди старшего возраста, но есть и дети. Деду Владимиру некуда ехать, хотел бы, чтобы хоть внуки убежали от войны.

Люди самостоятельно пытаются добраться до пунктов эвакуации. Уходят под обстрелами с детьми и животными. Снаряды со свистом летают по улице в поисках своей страшной жертвы.

Догорает супермаркет и дом напротив. Выжившие в подвалах люди умоляют о помощи — хлебе и лекарствах.

В Североднецке горят дома – в городе нет воды, тепла и света

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