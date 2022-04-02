Росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку

Росіяни завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчуку

Інформацію про постраждалих уточнюють. На місці працюють усі відповідні служби.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві та Кременчузі.

Про це розповів голова Полтавської обласної Військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, у Полтаві вночі росіяни завдали ракетний удар по одному з інфраструктурних обʼєктів міста.

"Кременчук. Вранці багато ударів по місту. По інфраструктурних обʼєктах і житлових будинках", - додав голова ОВА

Інформацію про постраждалих уточнюють. На місці ударів працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, що окупанти з "Градів" обстріляли околицю Кривого Рогу.

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