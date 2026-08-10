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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Полтавщина: росіяни знищили за ніч всі АЗС в одній з громад

В Опішнянській громаді заправки повністю зруйновані та не підлягають відновленню.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Знищена АЗС

Знищена АЗС / © Getty Images

Уночі, 10 серпня, російські безпілотники атакували автозаправні станції на території Опішнянської громади на Полтавщині. Внаслідок обстрілу АЗС зазнали значних руйнувань і, за попередньою оцінкою, не підлягають відновленню.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив очільник Опішнянської територіальної громади Микола Різник.

За його даними, внаслідок атаки усі заправки в громаді були зруйновані. Пошкодження також отримали чотири приватні домоволодіння, розташовані поблизу.

«Спочатку росіяни винесли АЗС в Харківській області, зараз дійшли до Полтавської. Я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок», — зазначив Микола Різник.

Нагадаємо, 9 серпня Росія атакувала декілька обʼєктів у Полтавському районі, серед яких — АЗС. Після влучання спалахнули пожежі.

За даними аналітиків, від початку квітня в Україні зафіксували щонайменше 246 атак на автозаправні станції.

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