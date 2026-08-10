Полтавщина: росіяни знищили за ніч всі АЗС в одній з громад

Знищена АЗС / © Getty Images

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Уночі, 10 серпня, російські безпілотники атакували автозаправні станції на території Опішнянської громади на Полтавщині. Внаслідок обстрілу АЗС зазнали значних руйнувань і, за попередньою оцінкою, не підлягають відновленню.

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив очільник Опішнянської територіальної громади Микола Різник.

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За його даними, внаслідок атаки усі заправки в громаді були зруйновані. Пошкодження також отримали чотири приватні домоволодіння, розташовані поблизу.

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«Спочатку росіяни винесли АЗС в Харківській області, зараз дійшли до Полтавської. Я думаю, що весь регіон скоро залишиться без заправок», — зазначив Микола Різник.

Нагадаємо, 9 серпня Росія атакувала декілька обʼєктів у Полтавському районі, серед яких — АЗС. Після влучання спалахнули пожежі.

За даними аналітиків, від початку квітня в Україні зафіксували щонайменше 246 атак на автозаправні станції.

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