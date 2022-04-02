38-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

38-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро озвучивают подсказки судьбы.

Предсказания с помощью гороскопа были созданы в глубокой древности. Тогда были свои прорицатели, мудрецы, астрологи и жрецы, они были основными наблюдателями за звездным небом. Наблюдая за ходом светил и планет в нашей Солнечной системе, они формировали всевозможные предсказания будущего.

К системам гадания относятся и карты Таро, появившиеся около 500 лет назад и до сих пор не теряющие своей популярности среди мистиков и эзотериков. Каждый день создает нам дилеммы, открывает перспективы, требует принятия решений и заставляет делать выбор. Карты Таро помогают заглянуть за кулисы повседневности, разобраться в подлинных причинах событий, которые мы иногда чувствуем интуицией. Карты Таро могут стать верным ориентиром в море событий, эмоций, впечатлений и намерений, которые мы переживаем с утра и до вечера. Карты Таро вроде бы дают вам в руки красную нить, позволяющую уловить нужную волну.

Что ж нас всех ждет 2 апреля 2022 в 38-й день войны.

Сегодня в нашем триплете — подборке из трех карт — "Паж жезлов" в перевернутом положении, "Восьмерка пентаклей" и "Маг".

В перевернутом положении Паж жезлов теряет свое традиционное значение. Вы будто откатываете ситуацию назад и боитесь перемен. Может исчезнуть любой энтузиазм. Не исключено, что вы получите какую-то плохую информацию или нелестные новости – в тяжелых случаях это ситуация, которая буквально разобьет сердце. Но, возможно, это лишь предупреждение о каком-то плохом деле.

Сейчас у вас – слабая позиция. То, что было задумано, неожиданно получило неприятное шествие или не тот результат. Планы не станут реальными или, принесут совсем не тот результат. Но не стоит пугаться, может, все это упущенные возможности и мелкие неприятности.

"Восьмерка пентаклей" говорит о том, что человек имеет полное погружение с максимальной концентрацией в тот процесс, который для него сейчас очень важен. Очень важно обращать внимание на каждую деталь. Здесь не удастся все спустить "на тормоза" или делать что-нибудь кое-как. Положительный результат может быть достигнут только при максимальном усилии и сосредоточении вопроса.

Надо всегда помнить, что мгновенного результата ждать нечего.

"Маг" – это единственный старший аркан в этом расписании. Старшие арканы напоминают, что нужно обратить внимание на что-нибудь важное.

Основная задача сейчас активно развивать способность к самопознанию, не дожидаясь знака сверху. Научитесь следовать за своей интуицией, продумывая каждый шаг.

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В стране будут приняты важные решения, многое будет сделано лидерами, но нужна личная энергия и энтузиазм и личная энергия.

Впереди серьезный конфликт, а то и похуже – настоящая война на выживание. Но отчаиваться не стоит – даже самый сильный имеет слабость. Найдите способ избежать лобового столкновения – помогут хитрость, смекалка, умение выкручиваться. Давид победил великана Голиафа, помните? При желании даже самое маленькое существо может противостоять великому и изменить будущее.

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