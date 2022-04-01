Рамадан 2022: коли починається і закінчується, традиції

Рамадан - це священний місяць для усіх мусульман. Під час цього особливого періоду не можна їсти від світанку до заходу сонця. ТСН.ua розповідає, що таке Рамадан і які традиції існують.

Рамадан - це дев'ятий місяць мусульманського місячного календаря (всього 12 місяців), який відрізняється дуже суворим та довгим постом. Цю подію пов'язують зі створенням Корану (священної книги мусульман). Під час Рамадану мусульмани відмовляються від споживання їжі в світлий період доби (від сходу до заходу сонця), займаються добрими справами та духовно виховують своїх дітей.

Коли починається і закінчується Рамадан 2022 року

Дату початку і кінця Рамадану вираховують за місячним календарем, а тому вона кожного року змінюється. 2022 року Рамадан почнеться з заходом сонця 1 квітня і закінчиться 1 травня після заходу сонця.

Рамадан - основні традиції

Рамадан - це друге найбільше свято для мусульман. Перше - Курбан-байрам. Вважається, що створення Корану пов'язане з Рамаданом, адже саме в цей місяць священна книга була послана людям. Протягом всього цього часу мусульмани повинні дотримуватися дуже суворого посту і нічого не їсти і не пити кожного дня зі сходу сонця до його заходу.

Але сенс Рамадану не тільки в тому, щоб утримуватися від їжі та води. Дуже важливо проводити духовне і моральне виховання, очищувати своє тіло і душу, продемонструвати силу віри. Піст не повинен бути для мусульманина тягарем, а тому відмовлятися від продуктів і води потрібно з радістю.

Що заборонено робити в Рамадан?

По-перше, пити воду і їсти іжу можна лише в темний час доби (після заходу сонця і до його сходу). Точний початок і кінець дня визначається для кожного регіону окремо. Коли сонце заходить, вся сім'я повинна зібратися на іфтар (так називають вечірнє приймання їжі). Перед самим світанком обов'язково моляться, а потім їдять ранкову трапезу - сухур.

Також під час Рамадану забороняється подружня близькість, розважання, шкідливі звички та гріховні спокуси. Щодня прийнято молитися, читати Коран і подавати милостиню тим, хто її потребує.

Посту можуть не дотримуватися маленькі діти, вагітні жінки, люди з важкою хворобою, годуючі мами, мандрівники. Якщо ж людина пропустила пост з будь-якої поважної причини - потім вона повинна його "наздогнати" з дотриманням усіх правил.