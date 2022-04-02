"У него растет аппетит", – Зеленский рассказал, чего хочет Путин

"У него растет аппетит", – Зеленский рассказал, чего хочет Путин

По словам президента, Путин продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины и получит то, что хочет, если его не остановят сейчас.

Президент Владимир Зеленский считает, "аппетиты Путина растут" и его может остановить только решительное сопротивление.

Об этом глава государства сказал в интервью каналу Fox News.

На вопрос, что Путин хочет получить в войне с Украиной, Зеленский ответил: "Путин хочет того, что ему даст Запад".

"Чем больше вы им дадите, тем больше у них растет аппетит", – сказал Зеленский.

По его словам, Путин продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины и получит то, что хочет, если его не остановят сейчас.

Зеленский подчеркнул, что "все должны знать: если нас зажмут в угол, украинские военные будут отвечать в полную силу".

Ранее Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не торгует своей территорией, а вопрос территориальной целостности и суверенитета нашего государства не обсуждается.

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