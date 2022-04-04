У Росії дві машини швидкої допомоги провалилися крізь землю: фото

Підлога в гаражі медичного закладу розвалилася від ветхості.
У селі Починки Нижегородської області Росії дві машини швидкої допомоги провалилися під землю, перебуваючи в гаражному приміщенні центральної районної лікарні.
Про це у неділю, 3 квітня, повідомило російське видання “Подъем", опублікувавши відповідне фото.
Місцеві жителі розповідають, що підлога в гаражі медичного закладу провалилася від ветхості. Постраждалих внаслідок інциденту немає.
У виданні зазначили, що рішення про те, як і за чий рахунок потрібно витягувати машини, буде ухвалено завтра.
Окрім двох карет швидкої допомоги, які виглядають з провалля, на фото привертає увагу плакат на стіні гаража, в якому самовпевнено йдеться про те, що бригада швидкої медичної допомоги Починківської ЦРЛ — “рятувальники планети”.
У прес-службі регіонального МОЗ виданню не стали коментувати, яким чином зараз надається швидка медична допомога у Починках, зіславшись на вихідний день.
Згодом у лікарні пояснили, що машини швидкої допомоги, які пішли під землю, начебто мали стовідсоткове зношення і підлягали утилізації. Провалля під підлогою гаражного приміщення утворилося, очевидно, через танення снігу.
Нагадаємо, у Росії в результаті війни проти України виник дефіцит деяких продуктів харчування. У магазинах росіяни ледве не влаштовують за них бійки.
Читайте також: