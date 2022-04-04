Стоп, наркотики: таліби заборонили фермерам збирати врожай маку

Посіви маку в Афганістані будуть спалені, а тих, хто його вирощує, можуть ув’язнити.

У неділю, 3 квітня, рух “Талібан”, який захопив владу в Афганістані, оголосив про заборону на збирання опійного маку, який на підпільних заводах використовують для виробництва героїну.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на заяву речника “Талібану” Забіхулли Муджахіда на пресконференції в Кабулі.

Таліби попередили фермерів, що їхні посіви будуть спалені, а їх самих можуть ув'язнити, якщо вони продовжать збирання врожаю.

Також цим наказом в Афганістані заборонено виробництво наркотиків та їх транспортування, зокрема поза законом торгівля героїном, гашишем та алкоголем.

До приходу “Талібану” мак був основним джерелом доходу для мільйонів дрібних фермерів і поденників, які можуть заробляти понад 300 доларів на місяць, збираючи мак та добуваючи з нього опіум.

Згідно зі звітом ООН, у 2021 році дохід від опіатів в Афганістані становив від 1,8 до 2,7 мільярда доларів - понад 7% ВВП країни.

Заборона сильно вдарить не лише по фабриках з виробництва наркотиків, але й спустошить дрібних фермерів, які покладаються на виробництво опію, щоб вижити. Найбідніші люди в Афганістані часто використовують обіцянку врожаю маку наступного року, щоб купити такі основні продукти як борошно, цукор та олію.

Таку ж заборону “Талібан” застосовував, коли був при владі наприкінці 1990-х років. Рух, що підтримує жорстке тлумачення ісламу, тоді також заборонив вирощування маку. Заборона діяла по всій країні протягом двох років і, за даними ООН, значною мірою сприяла викоріненню виробництва героїну.

Нагадаємо, прихід до влади радикального руху "Талібан" в Афганістані викликав жах у місцевих жителів, особливо жінок. Багато жінок і дівчат були змушені покинути свої сім'ї та тікати з захоплених талібами населених пунктів.

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