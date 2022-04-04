Стоп, наркотики: талибы запретили фермерам собирать урожай мака

Посевы мака в Афганистане будут сожжены, а выращивающих его могут заключить в тюрьму.

В воскресенье, 3 апреля, движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, объявило о запрете на сбор опийного мака, который на подпольных заводах используют для производства героина.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на заявление представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида на пресс-конференции в Кабуле.

Талибы предупредили фермеров, что их посевы будут сожжены, а их могут заключить в тюрьму, если они продолжат уборку урожая.

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Также этим приказом в Афганистане запрещено производство наркотиков и их транспортировка, в частности, вне закона торговля героином, гашишем и алкоголем.

До прихода Талибана мак был основным источником дохода для миллионов мелких фермеров и поденщиков, которые могут зарабатывать более 300 долларов в месяц, собирая мак и извлекая из него опиум.

Согласно отчету ООН, в 2021 году доход от опиатов в Афганистане составил от 1,8 до 2,7 миллиарда долларов – более 7% ВВП страны.

Запрет сильно ударит не только по фабрикам по производству наркотиков, но и разорит мелких фермеров, которые полагаются на производство опия, чтобы выжить. Самые бедные люди в Афганистане часто используют обещание урожая мака в следующем году, чтобы купить такие основные продукты, как мука, сахар и масло.

Такой же запрет "Талибан" применял, когда был у власти в конце 1990-х годов. Движение, поддерживающее жесткое истолкование ислама, тогда также запретило выращивание мака. Запрет действовал по всей стране в течение двух лет и, по данным ООН, в значительной степени способствовал искоренению производства героина.

Напомним, приход к власти радикального движения "Талибан" в Афганистане вызвал ужас у местных жителей, особенно женщин. Многие женщины и девочки были вынуждены покинуть свои семьи и бежать из захваченных талибами населенных пунктов.

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