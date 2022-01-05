Талибы объявили "войну" манекенам и режут им головы: видео

Изображение человеческих фигур по убеждению представителей "Талибана" противоречит исламу.

Представители радикального исламистского движения "Талибан", захватившие в августе 2021 года власть в Афганистане, призвали торговцев в магазинах одежды обезглавить манекены, чтобы не навлечь немилость Аллаха.

Об этом сообщает издание iDnes, опубликовав видео, на котором манекенам отрезают головы.

Также читайте В армии Афганистана появятся смертники: талибы завершают формирование вооруженных сил

С призывом к владельцам магазинов в третьем по величине городе страны Герат обратился спикер Министерства добродетели и предупреждение пороков Азиз Рахман. Он заявил, что ислам отрицательно относится к изображению не только Бога и пророков, но и человеческих фигур.

“Мы призывали торговцев отрезать головы манекенам, поскольку они нарушают законы исламского шариата. Если они просто покрывают голову манекена или даже прячут его целиком, ангелы Аллаха не придут в их магазин или дом, чтобы благословить их", — цитирует издание слова представителя "Талибана".

По словам Рахмана, продавцы пообещали соблюдать правила. Тем временем в соцсетях распространились видеозаписи обезглавления манекенов.

Во время своего первого правления в Афганистане в 1990-х годах Талибан шокировал мир, приказав уничтожить две гигантские статуи Будды в долине Бамиан.

Напомним, недавно боевики движения "Талибан" избрали мишенями для вправления в стрельбе скальные ниши, где стояли статуи Будды – объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте также: