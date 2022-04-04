В России две машины скорой помощи провалились под землю: фото

Полы в гараже медицинского заведения обрушились от ветхости.
В селе Починки Нижегородской области России две машины скорой помощи провалились под землю, находясь в гаражном помещении центральной районной больницы.
Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщило российское издание "Подъем", опубликовав соответствующее фото.
Местные жители рассказывают, что пол в гараже медицинского заведения провалился от ветхости. Пострадавших в результате инцидента нет.
В издании отметили, что решение о том, как и за чей счет нужно вытаскивать машины, будет принято завтра.
Кроме двух карет скорой помощи, которые выглядывают из провала, на фото привлекает внимание плакат на стене гаража, в котором самоуверенно говорится, что бригада скорой помощи Починковской ЦРБ — спасатели планеты.
В пресс-службе регионального Минздрава не стали комментировать, каким образом сейчас оказывается скорая медицинская помощь в Починках, сославшись на выходной день.
Впоследствии в больнице объяснили, что ушедшие под землю машины скорой помощи якобы имели стопроцентный износ и подлежали утилизации. Провал под полом гаражного помещения образовалась, очевидно, из-за таяния снега.
Напомним, в России в результате войны против Украины возник дефицит некоторых продуктов питания. В магазинах россияне едва не устраивают за них потасовки.
Читайте также: