В России две машины скорой помощи провалились под землю: фото

В России две машины скорой помощи провалились под землю: фото

Полы в гараже медицинского заведения обрушились от ветхости.

В селе Починки Нижегородской области России две машины скорой помощи провалились под землю, находясь в гаражном помещении центральной районной больницы.

Об этом в воскресенье, 3 апреля, сообщило российское издание "Подъем", опубликовав соответствующее фото.

Местные жители рассказывают, что пол в гараже медицинского заведения провалился от ветхости. Пострадавших в результате инцидента нет.

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В издании отметили, что решение о том, как и за чей счет нужно вытаскивать машины, будет принято завтра.

Кроме двух карет скорой помощи, которые выглядывают из провала, на фото привлекает внимание плакат на стене гаража, в котором самоуверенно говорится, что бригада скорой помощи Починковской ЦРБ — спасатели планеты.

В пресс-службе регионального Минздрава не стали комментировать, каким образом сейчас оказывается скорая медицинская помощь в Починках, сославшись на выходной день.

Впоследствии в больнице объяснили, что ушедшие под землю машины скорой помощи якобы имели стопроцентный износ и подлежали утилизации. Провал под полом гаражного помещения образовалась, очевидно, из-за таяния снега.

Напомним, в России в результате войны против Украины возник дефицит некоторых продуктов питания. В магазинах россияне едва не устраивают за них потасовки.

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