Климкин назвал три признака настоящего кризиса в России

Удорожание продуктов, дефицит товаров и невозможность рассчитаться на мировом рынке – главные признаки кризиса в РФ.

Когда россияне увидят, что цены на обычные товары, в том числе продукты, стремительно растут, однако даже по большой цене на полках магазинов их нет – это означает, что экономика России коллапсирует.

Об этом 23 марта рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире "Радио НВ".

Он объяснил, что один из признаков настоящего кризиса в РФ – проблема с поставками. Во многих российских магазинах и супермаркетах уже действуют ограничения на покупку определенных продуктов.

"Многие товары, которые были абсолютно обычными для россиян, сейчас исчезают с полок. На самом же деле россияне ничего не производят. Уже через пару месяцев будет трудно лечить людей, покупать лекарства, зубы лечить. Этого же нет в России", — рассказал Климкин.

Кроме роста цен и дефицита товаров, Россия скоро не сможет рассчитываться на мировом рынке.

"Если ни долларами, ни евро невозможно – это тоже абсолютно четкий показатель, что Россия идет очень-очень далеко", – добавил Климкин.

Напомним, что россияне начали массово жаловаться на удорожание продуктов и техники. Они также недовольны тем, что на полках исчезли некоторые товары, в частности для женской гигиены. Фото и видео из российских магазинов начали публиковать в Сети.

Что происходит в России с продуктами и как Путин пытается заменить импортные товары

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