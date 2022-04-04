У Херсонській області окупанти викрали голову Бехтерської громади

Михайло Бурак не виходить на зв'язок.

У Херсонській області у Залізному Порту викрали голову Бехтерської громади Михайла Бурака. Наразі його місце перебування невідоме.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

Раніше стало відомо, що російські окупанти в неділю, 3 квітня, під час мирного мітингу в Каховці Херсонської області викрали щонайменше чотирьох людей. Де вони зараз перебувають - невідомо.

Російські військові змістили владу Каховки і призначили кількох керівників-колаборантів.

Військовими РФ повідомлено, що керувати містом буде Філіпчук Павло, керівник поліції - Буховець Олег, керівник КВУ "Водоканал" - Гаврилюк Олег.

Працівникам міськвиконкому запропонували співпрацювати з призначеними особами, інакше всі будуть звільнені.

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