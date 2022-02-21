Нашли обнаженной и мертвой на дороге: подробности убийства 21-летней девушки из Хмельницкой области

Через месяц убитой Татьяне должно было исполниться 22 года.
В Хмельницкой области нашли мертвой и полуобнаженной 21-летнюю Татьяну. Тело покойной обнаружил местный рыбак, шедший на реку.
Как говорится в сюжете "Чрезвычайных Новостей", девушка лежала лицом к земле. Экспертиза установила, что ее задушили. В ее убийстве подозревают местного жителя, 35-летнего отца двоих детей.
Известно, что накануне вечером пятницы девушка отдыхала с подругой Марией в клубе. После этого они приобрели пиво и сухарики в круглосуточном магазине и пошли на остановку, чтобы посидеть на скамейке. Вскоре к ним присоединились двое односельчан, которые уже были под хмельком.
Они выпивали и немного танцевали, а потом Мария бросила подругу саму в компании.
Как только девушка осталась с мужчинами наедине, начала звонить друзьям и знакомым, чтобы они ее забрали домой, но никто не откликнулся.
Уже утром обнаженное тело Татьяны нашел местный рыбак и до последнего надеялся, что это маникен.
В полиции говорят, что 35-летний Александр провел девушку к дому, в чем и признался. Однако, по его словам, уже возле дома Татьяна начала проявлять агрессию. Тогда мужчина схватил ее за шею и уложил на землю. "Лишь бы успокоилась", — оправдывается он.
Девушка потеряла сознание, после чего Александр убеждает, что начал растирать ее снегом. Когда же девушка пришла в себя, то он оставил ее саму на снегу под родительским домом.
В суде мужчина убеждал, что не убивал девушку. В невинность Александра верит жена и мать его двоих детей. Пока подозреваемый — единственный и он в СИЗО.
Через месяц Татьяне должно было исполниться 22 года.
Напомним, 21-летнюю девушку обнаружили задушенной в субботу, 12 февраля, около 12:30 в одном из сел Красиловской ОТГ.
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