Нашли обнаженной и мертвой на дороге: подробности убийства 21-летней девушки из Хмельницкой области

Нашли обнаженной и мертвой на дороге: подробности убийства 21-летней девушки из Хмельницкой области

Через месяц убитой Татьяне должно было исполниться 22 года.

В Хмельницкой области нашли мертвой и полуобнаженной 21-летнюю Татьяну. Тело покойной обнаружил местный рыбак, шедший на реку.

Как говорится в сюжете "Чрезвычайных Новостей", девушка лежала лицом к земле. Экспертиза установила, что ее задушили. В ее убийстве подозревают местного жителя, 35-летнего отца двоих детей.

Известно, что накануне вечером пятницы девушка отдыхала с подругой Марией в клубе. После этого они приобрели пиво и сухарики в круглосуточном магазине и пошли на остановку, чтобы посидеть на скамейке. Вскоре к ним присоединились двое односельчан, которые уже были под хмельком.

Они выпивали и немного танцевали, а потом Мария бросила подругу саму в компании.

"Подруге показалось, что между Татьяной и 35-летним Александром, женатым мужчиной и отцом двух детей школьного возраста, промелькнула "искра", поэтому она пошла домой и оставила девушку с двумя нетрезвыми мужчинами", — говорится в сообщении.

Как только девушка осталась с мужчинами наедине, начала звонить друзьям и знакомым, чтобы они ее забрали домой, но никто не откликнулся.

Уже утром обнаженное тело Татьяны нашел местный рыбак и до последнего надеялся, что это маникен.

В полиции говорят, что 35-летний Александр провел девушку к дому, в чем и признался. Однако, по его словам, уже возле дома Татьяна начала проявлять агрессию. Тогда мужчина схватил ее за шею и уложил на землю. "Лишь бы успокоилась", — оправдывается он.

Девушка потеряла сознание, после чего Александр убеждает, что начал растирать ее снегом. Когда же девушка пришла в себя, то он оставил ее саму на снегу под родительским домом.

В суде мужчина убеждал, что не убивал девушку. В невинность Александра верит жена и мать его двоих детей. Пока подозреваемый — единственный и он в СИЗО.

Через месяц Татьяне должно было исполниться 22 года.

Напомним, 21-летнюю девушку обнаружили задушенной в субботу, 12 февраля, около 12:30 в одном из сел Красиловской ОТГ.

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