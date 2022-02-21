"Оставайся сильной": в Финляндии посвятили Украине победу над россиянами в хоккейном финале на ОИ-2022

"Оставайся сильной": в Финляндии посвятили Украине победу над россиянами в хоккейном финале на ОИ-2022

Многие пользователи выразили благодарность.

В воскресенье, 20 февраля, сборная Финляндии по хоккею стала "золотым" призером Олимпийских игр-2022 в Пекине.

"Суоми" в финальном противостоянии одержали победу над ОКР со счетом 2:1. После завершения матча популярный финский паблик о хоккее "Hockey Dreams" в Facebook разместил пост, посвятив Украине триумф их команды в битве со страной-агрессором.

Таким образом, финны выразили Украине поддержку в непростое время, когда войска РФ стоят у границ Украины и существует угроза вторжения. В комментариях многие пользователи выразили благодарность за подобный жест.

"Это для тебя, Украина. Оставайся сильной", - говорится в сообщении.

Примечательно, что на этот пост отреагировали в посольстве Украины в Финляндии и Исландии.

"Спасибо Leijonat ("Львы", сборная страны по хоккею, — ред.), спасибо Суоми", — говорится в сообщении.

Для Финляндии это первое "золото" в хоккее на зимних Олимпиадах. Ранее "Суоми" дважды проигрывали в финалах зимних Игр и оставались с серебряными наградами в 1988 и 2006 годах.

Добавим, что днем ранее Словакия победила Швецию (4:0) в матче за "бронзу" олимпийского турнира по хоккею.

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