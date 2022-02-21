Шварценеггер, Грант и Яковлев: мужчины, от которых родили сразу две женщины

Их любовницы рожали детей почти одновременно с их официальными супругами.

Истории о ловеласах, от которых забеременели две женщины, можно увидеть не только в кино, но и в реальной жизни звезд.

В частности, героями любовных треугольников стали актеры Юрий Яковлев, Арнольд Шварценеггер и Хью Грант. Они не просто изменяли своим женам – их любовницы рожали им детей, к тому же почти одновременно с их официальными половинками. Чем закончились эти истории, говорится в программе ЖВЛ.

Юрий Яковлев

Юрий Яковлев / kinoteatr.ru

Юрий Яковлев был не просто популярным актером, а еще и мужчиной, который на собственном примере доказал – в Советском Союзе секс был. Женщины были без ума от его харизмы. А он своим статусом секс-символа умело воспользовался.

Свою первую жену, врача Киру Мачульскую, он влюбил в себя с первого взгляда. Да еще и так, что та разорвала помолвку с женихом. Уже через две недели после знакомства Юрий повел красавицу под венец. А впоследствии жена подарила актеру сына. Вот только через несколько дней мальчик умер. Но беда не испортила их отношения. Напротив, сделала еще крепче. Яковлев был рядом с любимой и тогда, когда она боролась с туберкулезом. Большинство были убеждены – женщина выздоровела именно благодаря любви, которая, правда, потом все-таки прошла – актер встретил другую. Так, начало романа с 20-летней дочерью Аркадия Райкина Екатериной вспоминал актер в своей книге. Кто знает, сколько он смог бы скрывать эти шуры-муры от жены, если бы не один пикантный момент – когда Кира носила под сердцем их ребенка, Катя тоже забеременела от Яковлева. Развод был неизбежен.

Юрий Яковлев / kinoteatr.ru

В 1961 году уже бывшая любимая родила звезде фильма "Ирония судьбы" дочь Алену, а Райкина подарила ему сына Алексея. Малыши появились на свет с разницей всего в четыре месяца. Впрочем, со второй женой тоже не сложилось из-за многочисленных интрижек актера и его чрезмерного злоупотребления алкоголем. Своим детям Яковлев регулярно платил алименты, а вот виделся с ними очень редко. Знаменитый мужчина до последних дней своей жизни переживал, что был плохим отцом. И убеждал – никому из своих женщин не хотел делать больно. Просто так сложилась судьба.

Хью Грант

Хью Грант / Associated Press

Британский актер Хью Грант в реальной жизни считается настоящим конспиратором своих амурных дел. Но журналистам удалось разведать некоторые очень неожиданные подробности, которые он пытался скрыть – в 2012-м в разных уголках мира сразу две женщины ждали появления детей от актера.

В Китае подружка Хью, а по совместительству его сексуальная партнерша 31-летняя Тинглен Гонг, носила под сердцем уже второго их общего наследника. В дальней Швеции его любовница, продюсер Анна Эберштейн тоже была беременная мальчиком. Предпочтение он отдал Анне, которая в будущем подарила ему еще двоих детей и заставила сделать ей предложение.

Хью Грант и Анна Эберштейн / Getty Images

В 2018 году актер женился на бывшей любовнице и потом признался в СМИ – не думал, что отцовство и настоящие чувства так его изменят.

Арнольд Шварценеггер

Associated Press

Если Хью обзавелся семьей, когда ему было уже за 50, то Арнольд Шварценеггер женился в 39 лет. Его брак с Марией Шрайвер в Голливуде считался образцовым. У них был отличный дом, где раздавался детский смех. А в интервью актер постоянно рассказывал, как любит свою жену, и кичился тем, что между ними почти не бывает скандалов.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер / Getty Images

Эту красивую картинку разбавили черные краски, когда открылась невероятная правда – у "Железного Арни" есть внебрачный сын. Оказалось, еще в 1997 году, через пять дней после того, как жена Шварца подарила ему четвертого общего ребенка, отцом его сделала и домработница Милдред Баэна. Женщина вместе с актером скрывала этот факт целых тринадцать лет. До самого 2011 года, когда молчать уже не было смысла – парень стал копией своего звездного отца. После услышанного ошеломленная Мария собрала вещи и ушла от мужа, даже не пытавшегося оправдываться.

Associated Press

"Это одна из самых неприятных ситуаций, которую я создал. Это самая худшая вещь, которую я когда-либо совершил", – говорил актер в одном из своих откровенных интервью. "Терминатор" пытался помириться с женой, однако не получилось. Он извинился перед всеми своими детьми и поклялся во всем и всегда их поддерживать. Не бросил экс-губернатор и внебрачного сына, которого просто обожает.

Арнольд Шварценеггер с внебрачным сыном / instagram.com/projoe2

Арни уплатил все долги его мамы, оплатил обучение Джозефа и помог открыть тренажерный зал. Сейчас он занимается бодибилдингом и время от времени шокирует подписчиков в Instagram своей прекрасной физической формой. Ему прочат успешное спортивное будущее. Очевидно, яблоко от яблони не далеко упало.

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