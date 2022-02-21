Илон Маск закрутил роман с младшей на 23 года актрисой

Предпринимателя застали с новой возлюбленной в Лос-Анджелесе.

Основатель компании SpaceX Илон Маск после разрыва отношений со своей любимой и матерью его шестого ребенка, певицей Grimes не долго был в одиночестве.

Как передает британское издание DailyMail, 50-летний изобретатель и мультимиллиардер закрутил новый роман. Избранницей предпринимателя оказалась 27-летняя австралийская актриса Наташа Бассет. Она на 23 года младше бизнес-магната, говорится в "Сніданку з 1+1".

Наташа Бассет / Associated Press

Наташа Бассет / Associated Press

Пару заметили вместе, когда те выходили из частного самолета Илона в Лос-Анджелесе. Наташа Бассет известна своей ролью певицы Бритни Спирс в биографической ленте Бритни навсегда.

Наташа Бассет в роли Бритни Спирс (2017 год)

Это первая девушка, с которой СМИ приписывают роман Илону Маску после его расставания с певицей Grimes в сентябре прошлого года. Пара была вместе три года и имеет общего ребенка, но так и не обручилась. Илон Маск был трижды женат (дважды с одной и той же женщиной – канадской писательницей Джастин Маск). Он многодетный папа – от первого брака у него пятеро детей.

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