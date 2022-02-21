Шварценеггер, Ґрант та Яковлєв: чоловіки, від яких народили одразу дві жінки

Їхні коханки народжували дітей майже одночасно з їхніми офіційними дружинами.

Історії про ловеласів, від яких завагітніли одразу дві жінки, можна побачити не лише у кіно, а й у реальному житті зірок.

Зокрема, героями любовних трикутників стали актори Юрій Яковлєв, Арнольд Шварценеггер та Г'ю Ґрант. Вони не просто зраджували своїм дружинам – їхні коханки народжували їм дітей, до того ж майже одночасно з їхніми офіційними половинками. Чим закінчилися ці історії, йдеться у програмі "ЖВЛ".

Юрій Яковлєв

Юрій Яковлєв / kinoteatr.ru

Юрій Яковлєв був не просто популярним актором, а ще й чоловіком, який на власному прикладі довів - у Радянському Союзі секс таки був. Жінки шаленіли від його харизми. А він своїм статусом секс-символу вміло користувався.

Свою першу дружину, лікарку Кіру Мачульську, він закохав у себе з першого погляду. Та ще й так, що та розірвала заручини з нареченим. Уже за два тижні після знайомства Юрій повів красуню під вінець. А згодом дружина подарувала акторові омріяного сина. От лише за кілька днів хлопчик помер. Та біда не зіпсувала їхніх стосунків. Навпаки, зробила ще міцнішими. Яковлєв був поруч із коханою й тоді, коли вона боролася з туберкульозом. Більшість була переконана – жінка одужала саме завдяки коханню, яке, щоправда, потім усе-таки минуло – актор зустрів іншу. Так, початок роману з 20-річною донькою Аркадія Райкіна Катериною згадував актор у своїй книжці. Хтозна, скільки він зміг би приховувати ці шури-мури від дружини, якби не один пікантний момент - коли Кіра носила під серцем їхню дитину, Катя теж завагітніла від Яковлєва. Розлучення було неминучим.

Юрій Яковлєв / kinoteatr.ru

1961-го вже колишня кохана народила зірці фільму "Іронія долі" донечку Альону, а Райкіна подарувала йому сина Олексія. Малюки з’явилися на світ із різницею всього у чотири місяці. Врешті, з другою дружиною теж не склалося через численні інтрижки актора та його надмірне зловживання алкоголем. Своїм дітям Яковлєв регулярно платив аліменти, а от бачився з ними вкрай рідко. Знаменитий чоловік до останніх днів свого життя переймався, що був поганим батьком. І переконував – нікому зі своїх жінок не хотів робити боляче. Просто так склалася доля.

Г'ю Ґрант

Г'ю Ґрант / Associated Press

Британський актор Г'ю Ґрант у реальному житті вважається справжнім конспіратором своїх амурних справ. Та журналістам вдалося розвідати деякі дуже несподівані подробиці, які він намагався приховати – 2012-го у різних куточках світу одразу дві жінки чекали на появу дітей від актора.

У Китаї подружка Г'ю, а за сумісництвом його сексуальна партнерка 31-річна Тінглен Гонг, носила під серцем уже другого їхнього спільного спадкоємця. Водночас у далекій Швеції його коханка, продюсерка Анна Еберштейн теж була вагітна хлопчиком. Перевагу він віддав Анні, яка в майбутньому подарувала йому ще двох дітей і змусила їй освідчитися.

Г'ю Ґрант та Анна Еберштейн / Getty Images

2018-го актор одружився з колишньою коханкою та потім зізнався у ЗМІ – не думав, що батьківство та справжні почуття так його змінять.

Арнольд Шварценеггер

Associated Press

Якщо Г'ю обзавівся родиною, коли йому було вже за 50, то Арнольд Шварценеггер одружився у 39. Його шлюб із Марією Шрайвер у Голлівуді вважався зразковим. У них був чудовий будинок, де лунав дитячий сміх. А в інтерв’ю актор постійно розповідав, як кохає свою дружину, і хизувався тим, що між ними майже не буває скандалів.

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер / Getty Images

Цю гарну картинку розбавили чорні фарби, коли відкрилася неймовірна правда – "Залізний Арні" має позашлюбного сина. Виявилося, ще 1997 року, за п’ять днів після того, як дружина Шварца подарувала йому четверту спільну дитину, батьком його зробила і хатня робітниця Мілдред Баена. Жінка разом з актором приховувала цей факт аж тринадцять років. До самого 2011-го, коли мовчати вже не було сенсу – хлопець став копією свого зіркового татуся. Після почутого приголомшена Марія зібрала речі та пішла від чоловіка, який навіть не намагався виправдовуватися.

Associated Press

"Це одна з найбільш неприємних ситуацій, яку я створив. Це найгірша річ, яку я коли-небудь скоїв", – казав актор в одному зі своїх відвертих інтерв’ю. "Термінатор" намагався примиритися з дружиною, однак не вийшло. Він перепросив усіх своїх дітей і заприсягнувся у всьому й завжди їх підтримувати. Не кинув ексгубернатор і позашлюбного сина, якого просто обожнює.

Арнольд Шварценеггер з позашлюбним сином / instagram.com/projoe2

Арні сплатив усі борги його мами, оплатив навчання Джозефа та допоміг відкрити тренажерну залу. Зараз хлопець займається бодибілдингом та час від часу шокує підписників в Instagram своєю прекрасною фізичною формою. Йому пророкують успішне спортивне майбутнє. Вочевидь, яблуко від яблуні не далеко впало.

Читайте також: