У Кривому Розі чоловік підпалив свою кохану запальничкою

У жінки обгоріли обличчя, голова та руки.
У Кривому Розі чоловік намагався спалити свою дівчину. Постраждалу доправили до лікарні з опіками.
Про це повідомляють "Свої".
Подія сталася у Тернівському район Кривого Рогу у коридорі квартири на вулиці Перловій близько 23:00 учора, 20 лютого. Попередньо, між нетверезими коханими стався конфлікт. Під час сварки 35-річний чоловік запальничкою підпалив волосся 28-річній співмешканці.
Постраждала залишилася живою. У неї обгоріли обличчя, голова та руки.
Дівчину госпіталізували до приїзду поліції.
Нагадаємо, що у Тернопільській області через сварку з дружиною чоловік спалив чужий будинок.
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