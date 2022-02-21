Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

У Кривому Розі чоловік підпалив свою кохану запальничкою

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кривому Розі чоловік підпалив свою кохану запальничкою

ДСНС України

У жінки обгоріли обличчя, голова та руки.

У Кривому Розі чоловік намагався спалити свою дівчину. Постраждалу доправили до лікарні з опіками.

Про це повідомляють "Свої".

Подія сталася у Тернівському район Кривого Рогу у коридорі квартири на вулиці Перловій близько 23:00 учора, 20 лютого. Попередньо, між нетверезими коханими стався конфлікт. Під час сварки 35-річний чоловік запальничкою підпалив волосся 28-річній співмешканці.

Постраждала залишилася живою. У неї обгоріли обличчя, голова та руки.

Дівчину госпіталізували до приїзду поліції.

Нагадаємо, що у Тернопільській області через сварку з дружиною чоловік спалив чужий будинок.

Читайте також:

Наступна публікація