Путін терміново скликає "велику" Раду безпеки РФ: що відомо

На Раді безпеки виступлять сам Путін та інші спікери.
Президент країни-агресорки Володимир Путін сьогодні, 21 лютого, проведе позачергове засідання Ради безпеки РФ.
Про це розповів речник Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє "Інтерфакс".
"Це велика Рада безпеки. Це нерегулярне засідання", — повідомив Пєсков.
Тему засідання він пообіцяв повідомити пізніше. Відомо, що на Раді безпеки виступлять Путін та інші спікери.
Також Пєсков повідомив, що президент країни-агресорки планує провести сьогодні кілька міжнародних телефонних розмов. З ким саме – не уточнив.
Раніше повідомлялося, що РФ покинула більше сотні своїх солдатів на вокзалі поблизу кордону з Україною.
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