Після викидня Кріссі Тейген та Джон Ледженд готуються втретє стати батьками

Пара не полишає надії знову пізнати радість батьківства.

Зіркове подружжя відомого співака Джона Ледженда та моделі Кріссі Тейген готуються втретє стати батьками після викидня.

Про це кохана виконавця розповіла у своєму Instagram. Телеведуча поділилася з прихильниками, що готується до штучного запліднення.

"Я по вуха в черговому циклі ЕКО, щоб врятувати якомога більше яйцеклітин і, сподіваюся, створити кілька сильних, здорових ембріонів", – поділилася вона.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд / instagram.com/chrissyteigen

Також знаменитість звернулася до прихильників із проханням припинити запитувати, чи вона вагітна. Попри те, що Кріссі розуміє, що це пов'язано з добрими намірами, але "чути таке – просто відстій, бо вона повна протилежність вагітній".

"Але також, будь ласка, припиніть запитувати жінок, будь-кого, чи вагітні вони. Я казала про це в коментарях, і на мене накричали, тому що інтернет дикий, але я б краще була тим, хто скаже вам про це прямо, а не якоюсь бідною жінкою, яка буде дивитися вам у вічі крізь сльози, і ось так ви нарешті навчитеся", – заявила модель.

instagram.com/chrissyteigen

Нагадаємо, 2020 року у Кріссі Тейген стався викидень через сильну кровотечу. Зірку госпіталізували і прописали їй постільний режим, втім, малюка врятувати не вдалося.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / instagram.com/chrissyteigen

Втіху від втрати зірка намагалася знайти в алкоголі, але наприкінці 2020-го вона поборола звичку. Не так давно Кріссі заявила, що все ж не полишає надії народити. Модель досі не може впоратися з болем від втрати малюка.

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