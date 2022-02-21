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Після викидня Кріссі Тейген та Джон Ледженд готуються втретє стати батьками

Після викидня Кріссі Тейген та Джон Ледженд готуються втретє стати батьками

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Після викидня Кріссі Тейген та Джон Ледженд готуються втретє стати батьками

Кріссі Тейген та Джон Ледженд / instagram.com/chrissyteigen

Пара не полишає надії знову пізнати радість батьківства.

Зіркове подружжя відомого співака Джона Ледженда та моделі Кріссі Тейген готуються втретє стати батьками після викидня.

Про це кохана виконавця розповіла у своєму Instagram. Телеведуча поділилася з прихильниками, що готується до штучного запліднення.

"Я по вуха в черговому циклі ЕКО, щоб врятувати якомога більше яйцеклітин і, сподіваюся, створити кілька сильних, здорових ембріонів", – поділилася вона.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд / © instagram.com/chrissyteigen
Кріссі Тейген та Джон Ледженд / instagram.com/chrissyteigen

Також знаменитість звернулася до прихильників із проханням припинити запитувати, чи вона вагітна. Попри те, що Кріссі розуміє, що це пов'язано з добрими намірами, але "чути таке – просто відстій, бо вона повна протилежність вагітній".

"Але також, будь ласка, припиніть запитувати жінок, будь-кого, чи вагітні вони. Я казала про це в коментарях, і на мене накричали, тому що інтернет дикий, але я б краще була тим, хто скаже вам про це прямо, а не якоюсь бідною жінкою, яка буде дивитися вам у вічі крізь сльози, і ось так ви нарешті навчитеся", – заявила модель.

© instagram.com/chrissyteigen
instagram.com/chrissyteigen

Нагадаємо, 2020 року у Кріссі Тейген стався викидень через сильну кровотечу. Зірку госпіталізували і прописали їй постільний режим, втім, малюка врятувати не вдалося.

Кріссі Тейген і Джон Ледженд / © instagram.com/chrissyteigen
Кріссі Тейген і Джон Ледженд / instagram.com/chrissyteigen

Втіху від втрати зірка намагалася знайти в алкоголі, але наприкінці 2020-го вона поборола звичку. Не так давно Кріссі заявила, що все ж не полишає надії народити. Модель досі не може впоратися з болем від втрати малюка.

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