Фракція "Слуга Народу" проведе засідання: які питання розглядатимуть

Засідання розпочнеться о 19:00.

Фракція "Слуга Народу" 21 лютого збереться на онлайн-засідання о 19:00. Нардепи обговорять, зокрема, питання виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Про це повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук у своєму Telegram-каналі.

За її словами, засідання, яке проходить на початку кожного пленарного тижня, є традиційним. Але сьогодні нардепи зберуться в онлайн-режимі через Zoom-конференцію.

"Нинішнє засідання фракції пройде в режимі Zoom-конференції. Таким чином фракція тестує різні формати роботи, щоб бути готовими працювати й ухвалювати рішення в будь-яких ситуаціях епідеміологічного чи безпекового характеру", - пояснила Палійчук.

Речниця "Слуги народу" уточнила, що народні депутати обговорять пріоритетні законопроєкти порядку денного Верховної Ради, а також питання виключення з фракції Олександра Трухіна та Сергія Кузьміних.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін скоїв ДТП у серпні 2021 року. В аварії постраждали шестеро людей, зокрема двоє дітей. За попередньою інформацією, політик нібито був напідпитку, але відмовився проходити тест на алкоголь.

В Мережі опублікували відеозапис з місця ДТП. На кадрах видно, як Трухін намагається домовитися із поліцейським про те, щоб залишити місце ДТП. Він також обіцяє згодом "знайтися" з правоохоронцем і "віддячити" йому. Розслідування справи триває.

Народного депутат від партії "Слуга народу" Сергія Кузьміних підозрюють в отриманні хабаря в 558 тисяч гривень. За даними слідства, депутат отримав ці гроші за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області.