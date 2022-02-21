Протаранил дом и убил мальчика: в Одессе водитель получил 5 лет за смертельное ДТП

Ребенок скончался в карете скорой помощи.
В Одессе 35-летний водитель получил 5 лет тюрьмы за смерть ребенка в ДТП. 10-летний мальчик скончался в карете скорой помощи.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Смертельное ДТП произошло в Одессе еще в июле 2018 года. Водитель пытался избежать столкновения с другой машиной и протаранил жилой дом. В момент аварии в авто находились 4 человека, в том числе и ребенок. Сам водитель не пострадал.
Десятилетний мальчик скончался в карете скорой помощи. Еще один пострадавший скончался в больнице через 8 дней после аварии. В крови водителя обнаружили алкоголь.
Одесский апелляционный суд вынес приговор – 5 лет тюрьмы. После выхода на свободу мужчина три года не имеет права управлять машиной.
Напомним, в Одесской области нескольких несовершеннолетних за совершение регулярных краж отправили за решетку на реальный срок.
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