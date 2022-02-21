Протаранив будинок та вбив хлопчика: в Одесі водій отримав 5 років за смертельну ДТП

Протаранив будинок та вбив хлопчика: в Одесі водій отримав 5 років за смертельну ДТП

Дитина померла у кареті швидкої допомоги.

В Одесі 35-річний водій отримав 5 років в’язниці за смерть дитини у ДТП. 10-річний хлопчик помер у кареті швидкої допомоги.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Смертельна ДТП сталася в Одесі ще у липні 2018 року. Водій намагався уникнути зіткнення з іншою машиною та протаранив житловий будинок. У момент аварії в авто перебувало 4 особи, зокрема і дитина. Сам водій не постраждав.

Десятирічний хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. Ще один постраждалий помер у лікарні за 8 днів після аварії. У крові водія виявили алкоголь.

Одеський апеляційний суд виніс вирок – 5 років ув'язнення. Після виходу на волю чоловік три роки не має права керувати машиною.

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Нагадаємо, в Одеській області кілька неповнолітніх за здійснення регулярних крадіжок відправили за ґрати на реальний термін.

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