Протаранив будинок та вбив хлопчика: в Одесі водій отримав 5 років за смертельну ДТП

Дитина померла у кареті швидкої допомоги.
В Одесі 35-річний водій отримав 5 років в’язниці за смерть дитини у ДТП. 10-річний хлопчик помер у кареті швидкої допомоги.
Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Смертельна ДТП сталася в Одесі ще у липні 2018 року. Водій намагався уникнути зіткнення з іншою машиною та протаранив житловий будинок. У момент аварії в авто перебувало 4 особи, зокрема і дитина. Сам водій не постраждав.
Десятирічний хлопчик помер у кареті швидкої допомоги. Ще один постраждалий помер у лікарні за 8 днів після аварії. У крові водія виявили алкоголь.
Одеський апеляційний суд виніс вирок – 5 років ув'язнення. Після виходу на волю чоловік три роки не має права керувати машиною.
Нагадаємо, в Одеській області кілька неповнолітніх за здійснення регулярних крадіжок відправили за ґрати на реальний термін.
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