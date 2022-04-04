У лісі на Буковині знайшли вбитим 55-річного чоловіка

У смерті чоловіка підозрюють його 61-річного знайомого.

У лісі в Дністровському районі Чернівецької області виявили вбитим 55-річного чоловіка.

Про це повідомила сьогодні, 4 квітня, пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

В умисному вбивстві підозрюють його знайомого.

"За версією слідства, 27 березня у селі Мошанець Дністровського району, під час спільного розпивання алкогольних напоїв за місцем проживання 61-річного місцевого жителя, між ним та його 55-річним знайомим виник конфлікт. Господар будинку наніс гостю декілька ударів табуретом. Від отриманих травм чоловік загинув", - йдеться у повідомленні.

Щоб приховати сліди злочину підозрюваний вивіз потерпілого у лісопосадку. Його тіло, зі слідами насильницької смерті, було виявлено 1 квітня.

61-річного підозрюваного затримали і взяли під варту на 60 діб. Також йому вже оголосили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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