В лесу на Буковине нашли убитым 55-летнего мужчину

В смерти мужчины подозревают его 61-летнего знакомого.

В лесу в Днестровском районе Черновицкой области обнаружили убитым 55-летнего мужчину.

Об этом сообщила сегодня, 4 апреля, пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.

В преднамеренном убийстве подозревают его знакомого.

"По версии следствия, 27 марта в селе Мошанец Днестровского района, во время совместного распития алкогольных напитков по месту жительства 61-летнего местного жителя, между ним и его 55-летним знакомым возник конфликт. Хозяин дома нанес гостю несколько ударов табуретом. От полученных травм мужчина погиб", — говорится в сообщении.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый отвез пострадавшего в лесопосадку. Его тело со следами насильственной смерти обнаружили 1 апреля.

61-летнего подозреваемого задержали и взяли под стражу на 60 суток. Также ему уже объявили о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК (преднамеренное убийство). За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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