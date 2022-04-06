Гуманитарные коридоры 6 апреля: можно эвакуироваться из 11 городов Украины

Гуманитарные коридоры 6 апреля: можно эвакуироваться из 11 городов Украины

Также будут отправлены автобусы с гуманитарной помощью.

На сегодня, 6 апреля, в Украине согласовано 11 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Эвакуироваться можно из следующих городов:

Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте

в Запорожье на собственном транспорте Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья. Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья. Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте.

в Запорожье. На собственном транспорте. Из города Гуляйполе в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью. Из города Мелитополь в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.

в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью. Из города Северодонецк в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28

в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28 Из города Лисичанск в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324 Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42 Из города Рубежное в Бахмут

в Бахмут Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13

Напомним, жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горного призвали срочно выезжать из населенных пунктов, ведь россияне начали уничтожать железнодорожное сообщение Донетчины.

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