Гуманитарные коридоры 6 апреля: можно эвакуироваться из 11 городов Украины

Также будут отправлены автобусы с гуманитарной помощью.
На сегодня, 6 апреля, в Украине согласовано 11 гуманитарных коридоров.
Об этом сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Эвакуироваться можно из следующих городов:
- Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте
- Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
- Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
- Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте.
- Из города Гуляйполе в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
- Из города Мелитополь в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
- Из города Северодонецк в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28
- Из города Лисичанск в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
- Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
- Из города Рубежное в Бахмут
- Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13
Напомним, жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горного призвали срочно выезжать из населенных пунктов, ведь россияне начали уничтожать железнодорожное сообщение Донетчины.
Читайте также: