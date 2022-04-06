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Гуманитарные коридоры 6 апреля: можно эвакуироваться из 11 городов Украины

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Гуманитарные коридоры 6 апреля: можно эвакуироваться из 11 городов Украины

Getty Images

Также будут отправлены автобусы с гуманитарной помощью.

На сегодня, 6 апреля, в Украине согласовано 11 гуманитарных коридоров.

Об этом сообщила вице-премьер — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Эвакуироваться можно из следующих городов:

  • Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте
  • Из Бердянска в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
  • Из города Токмак в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
  • Из города Энергодар в Запорожье. На собственном транспорте.
  • Из города Гуляйполе в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
  • Из города Мелитополь в Запорожье. На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья с гуманитарной помощью.
  • Из города Северодонецк в Бахмут. Место сбора: проспект Химиков, 28
  • Из города Лисичанск в Бахмут. Место сбора: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
  • Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
  • Из города Рубежное в Бахмут
  • Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13

Напомним, жителей Северодонецка, Лисичанска, Кременной, Рубежного, Попасной и Горного призвали срочно выезжать из населенных пунктов, ведь россияне начали уничтожать железнодорожное сообщение Донетчины.

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