Днепр находится между тремя фронтами, эвакуировались более 200 тысяч человек: Филатов о ситуации в городе

Днепр находится между тремя фронтами, эвакуировались более 200 тысяч человек: Филатов о ситуации в городе

Мэр Днепра прогнозирует, что днепряне начнут активнее покидать город.

Днепр из-за географического расположения находится между тремя фронтами: юг Приазовья, Харьковское направление и Донбасс. Сейчас город – это транзитный хаб, через который проходят эвакуированные.

Об этом рассказал мэр Борис Филатов, пишет "Суспільне".

С начала полномасштабного вторжения из Днепра только по железной дороге выехали 200 тысяч человек. Посчитать, сколько из них днепрян – невозможно.

"По цифрам мы не понимаем количество транзита, потому что сосчитать невозможно: много едут автобусами, много — частным транспортом. Учета нет. Сейчас идет снижение пассажиропотока, скажем так, но все зависит от ряда факторов", — сказал Филатов.

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Мэр Днепра прогнозирует, что сейчас количество уезжающих увеличится, ведь прилетело уже десять российских ракет. По его словам, в день из города уходят три-четыре эвакуационных поезда.

"Другой вопрос – где их разместить? Это раз. Плюс, объясню вам, в чем основная проблема. Даже аналитики говорят о том, что независимо от результата военных действий 20-30% беженцев все равно возвращаются. Сейчас люди обратно в Харьков поехали, в Киев. Это человеческая психология. Люди не могут найти себя на новом месте", – пояснил Филатов.

Напомним, риэлторов и арендодателей Днепра призвали не повышать цены на недвижимость и не спекулировать. Те, кто прибегают к недобросовестному заработку, понесут ответственность перед законом.

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