На Днепропетровщине задержан россиянин: может быть причастен к диверсиям

Задержанного передали СБУ.
На Днепропетровщине в одном из сел Юрьевского района задержали россиянина, который может быть причастен к совершению диверсий.
Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.
Известно, что мужчина прибыл в Украину 15 февраля и поселился в деревне. Во время обыска у него изъяли российский и загранпаспорт.
Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели приезда и пребывания в стране.
Напомним, что в Днепре на Слобожанском проспекте задержали 60-летнего мужчину, который перевозил на автомобиле оружие и боеприпасы.
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