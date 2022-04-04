На Днепропетровщине задержан россиянин: может быть причастен к диверсиям

На Днепропетровщине задержан россиянин: может быть причастен к диверсиям

Задержанного передали СБУ.

На Днепропетровщине в одном из сел Юрьевского района задержали россиянина, который может быть причастен к совершению диверсий.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

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Известно, что мужчина прибыл в Украину 15 февраля и поселился в деревне. Во время обыска у него изъяли российский и загранпаспорт.

Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели приезда и пребывания в стране.

Напомним, что в Днепре на Слобожанском проспекте задержали 60-летнего мужчину, который перевозил на автомобиле оружие и боеприпасы.

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