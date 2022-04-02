На Днепропетровщине задержали пять информаторов России

Задержанных передали СБУ.

На Днепропетровщине за прошедшие сутки, 1 апреля, задержаны пять информаторов России. Они находились в Днепре, Никополе, Кривом Роге и Павлоградском районе.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Задержанных передали работникам Службы безопасности Украины для установления всех обстоятельств их деятельности.

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Так, в Никополе обнаружили бывшего сотрудника российской полиции, проживавшего на оккупированной территории АР Крым. В октябре прошлого года мужчина приехал в Украину и мог приступить к своей подрывной деятельности. Задержанный призвал к уничтожению Украины.

В других городах мужчины активно поддерживали "русский мир" и действия РФ. Один из них призывал к участию в митингах и различных мероприятиях "для помощи РФ в спецоперации по освобождению Украины".

Напомним, что в ночь на 2 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Днепру и попали в инфраструктурный объект. Он разрушился, есть раненые.

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