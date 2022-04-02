За сутки в Украину вернулись 19 тысяч украинцев — Госпогранслужба

За сутки в Украину вернулись 19 тысяч украинцев — Госпогранслужба

Еще 4 тысячи иностранцев прибыли в Украину.

За прошедшие сутки, 1 апреля, западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 54 тыс. человек и более 14 тыс. транспортных средств.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

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Так, покинуть территорию Украины за прошлые сутки покинули почти 32 тысячи человек. Более 18 тысяч из них пересекли границу в Польшу, остальные поехали в Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову.

Следует отметить, что в настоящее время на всех этих направлениях нет страшных очередей пешеходов и автомобилей.

Кроме того, за минувшие сутки в Украину вернулись около 23 тыс. человек, более 19 тыс. из них – украинцы.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину из-за границы вернулись более полумиллиона украинцев. Преимущественно это мужчины, решившие защищать свою Родину. Но в последние дни все больше возвращаются домой и женщины с детьми, которые бежали из-под обстрелов.

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