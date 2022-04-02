На Дніпропетровщині затримали п'ять інформаторів Росії

Затриманих передали СБУ.

На Дніпропетровщині минулої доби, 1 квітня, затримано п’ять інформаторів Росії. Вони перебували у Дніпрі, Нікополі, Кривому Розі та Павлоградському районі.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Затриманих передали працівникам Служби безпеки України для встановлення всіх обставин їх діяльності.

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Так, у Нікополі виявили колишнього співробітника російської поліції, який проживав на окупованій території АР Крим. У жовтні минулого року чоловік приїхав до України та міг розпочати свою підривну діяльність. Затриманий закликав до знищення України.

В інших містах чоловіки активно підтримували "руський мир" та дії РФ. Один із них закликав до участі в мітингах та різних заходах "для допомоги РФ у спецоперації по звільненню України".

Нагадаємо, що у ніч проти 2 квітня російські окупанти завдали ракетних ударів по Дніпру та влучили в інфраструктурний об’єкт. Він зазнав серйозних руйнувань, є поранені.

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