В Карпатах температура воздуха опустилась до -15, вьюга

В Карпатах температура воздуха опустилась до -15, вьюга

В горах есть угроза схождения лавин.

На горе Пип Иван Черногорский ударил мороз: в понедельник, 4 апреля, столбики термометров опустились до -15°С.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на утро на горе Пип Иван Черногорский облачно, видимость ограничена до 30 м. Вьюга. Температура воздуха -15°С", — говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели предупреждают о возможном сходе лавин на Прикарпатье.

Отмечается, что из-за прироста снежного покрова на высокогорье Ивано-Франковской области объявлена значительная снеговинная опасность.

Как сообщалось, в Украине с 4 по 10 апреля потеплеет до +18, но будут идти дожди. В частности, в понедельник, 4 апреля, ночью еще чуть-чуть приморозит, днем ожидается до +5 градусов. Без осадков.