Полиция задержала мародеров, которые 24 февраля обворовали АЗС в Киевской области

Правоохранители задержали троих мародеров в Бориспольском районе.
Полицейские Киевской области задержали троих мародеров, которые 24 февраля, в первый день войны России против Украины, ограбили АЗС в Бориспольском районе.
Трех злоумышленников в возрасте от 30 до 45 лет задержали в селе Гора Киевской области.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
"Так, 24 февраля, три человека проникли в помещение автозаправочной станции в селе Большая Александровка и совершили кражу товаров на сумму более 30 тысяч гривен", — говорится в сообщении.
Всем соучастникам сообщено о подозрении.
Напомним, в Харькове задержан мужчина, который обворовал ювелирный магазин и вынес 14 икон.
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