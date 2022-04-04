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Полиция задержала мародеров, которые 24 февраля обворовали АЗС в Киевской области

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Полиция задержала мародеров, которые 24 февраля обворовали АЗС в Киевской области

Полиция Киевской области

Правоохранители задержали троих мародеров в Бориспольском районе.

Полицейские Киевской области задержали троих мародеров, которые 24 февраля, в первый день войны России против Украины, ограбили АЗС в Бориспольском районе.

Трех злоумышленников в возрасте от 30 до 45 лет задержали в селе Гора Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

"Так, 24 февраля, три человека проникли в помещение автозаправочной станции в селе Большая Александровка и совершили кражу товаров на сумму более 30 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Всем соучастникам сообщено о подозрении.

Напомним, в Харькове задержан мужчина, который обворовал ювелирный магазин и вынес 14 икон.

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