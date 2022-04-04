Поліція затримала мародерів, які 24 лютого обікрали АЗС на Київщині

Правоохоронці затримали трьох мародерів у Бориспольському районі.
Поліцейські Київської області затримали трьох мародерів, які 24 лютого, в перший день війни Росії проти України, пограбували АЗС у Бориспільському районі.
Трьох зловмисників віком від 30 до 45 років затримали у селі Гора, що на Київщині.
Про це повідомляє пресслужба поліції Київської області.
"Так, 24 лютого, троє осіб проникли до приміщення автозаправної станції у селі Велика Олександрівка та здійснили крадіжку товарів на суму понад 30 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Усім трьом співучасникам повідомлено про підозру.
Нагадаємо, у Харкові затримали чоловіка, який обікрав ювелірний магазин та виніс 14 ікон.
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