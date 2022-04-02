Російськи мародери штурмують кур'єрські доставки в РФ, аби відправити додому награбоване майно українців

Зокрема, окупанти відправляють мобільні телефони та одяг.

Російські окупанти-мародери, які відступили з Київської області до Білорусі, штурмують кур'єрські доставки в РФ, аби відправити додому награбоване.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

Так, наразі окупанти перебувають у відділенні російської служби експрес-доставки СДЭК у Мозирі та оформлюють доставку речей.

Також повідомляється, що у Хойниках солдати заходили на пошту та запитували про можливість відправлення міжнародних посилок. Зокрема, йшлося про награбовані в розгромлених домівка українців мобільні телефони та інші речі.

Нагадаємо, Сумська окружна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом мародерства у навчальних закладах області. Так, російські окупанти незаконно знищували та відбирали майно у державних установ нібито через "воєнну необхідність".

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