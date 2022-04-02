Загинув відомий документаліст і фотограф Макс Левін

У нього залишились четверо неповнолітніх дітей.

Відомого документаліста та фотографа Макса Левіна, який зник 13 березня, знайшли загиблим.

Тіло журналіста 1 квітня після тривалих пошуків було виявлено у районі села Гута Межигірська у Київській області.

Про це повідомляє lb.ua 2 квітня.

У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, дружина та літні батьки.

Що відомо про зникнення Макса Левіна

Максим Левін у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, вирушили у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. Відтоді зв'язок із обома чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

Місцезнаходження та доля Олексія Чернишова наразі не встановлена.

Біографія

Макс Левін народився 7 липня 1981 року на Київщині. З 15 років він мріяв стати фотографом. Юнаком Максим відвідував фотогурток та знімав на дзеркальний "Київ-98". Після школи здобув освіту за фахом "інженер компʼютерних систем" у Київському політехнічному інституті і працював фотожурналістом. Він працював як фотокореспондент, документальний фотограф та оператор багатьох українських і міжнародних видань.

Максим співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

Більшість документальних проєктів Макса Левіна пов'язані з війною в Україні.

"Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.

Разом із колегою Маркіяном Лисейком у 2014 році Левін заснував присвячений військовим проєкт AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com задля збереження та переосмислення значення подій серпня 2014 року військовими, їхніми родинами та громадянами України в цілому.

Максим був одним із тих, кому вдалося вибратися живим із Іловайського котла.

Окрім журналістських робіт, він створив десятки фото- і відеопроєктів для гуманітарних організацій, таких як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

У Макса Левіна залишились четверо неповнолітніх синів, цивільна дружина та літні батьки.

Допомога у похованні та родині:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168757403122528 Інна Варениця.

Дату і місце прощання із Максом Левіним родина повідомить найближчим часом.

Нагадаємо, у Києві від обстрілів російських окупантів загинула журналістка Оксана Бауліна.

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