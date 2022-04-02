Погиб известный документалист и фотограф Макс Левин

У него остались четверо несовершеннолетних детей.

Пропавшего 13 марта известного документалиста и фотографа Макса Левина нашли погибшим.

Тело журналиста 1 апреля после длительных поисков было обнаружено в районе села Гута Межигорская в Киевской области.

Об этом сообщает lb.ua 2 апреля.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, жена и пожилые родители.

Что известно об исчезновении Макса Левина

Максим Левин в сопровождении Алексея Чернышева, военнослужащего и в прошлом фотографа отправились в Гуту Межигорскую 13 марта документировать последствия российской агрессии. Они оставили машину и ушли в сторону села Мощун. С тех пор связь с обоими мужчинами исчезла.

Позже стало известно, что в районе, где Макс собирался работать, начались боевые действия.

Местонахождение и судьба Алексея Чернышева пока не установлены.

Биография

Макс Левин родился 7 июля 1981 года в Киевской области. С 15 лет он мечтал стать фотографом. Юношей Максим посещал фотокружок и снимал на зеркальный "Киев-98". После школы получил образование по специальности "инженер компьютерных систем" в Киевском политехническом институте и работал фотожурналистом. Он работал как фотокорреспондент, документальный фотограф и оператор многих украинских и международных изданий.

Максим сотрудничал с агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske, LB.ua. Его фото публиковали Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Корреспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радио Свобода (RFE/RL).

Большинство документальных проектов Макса Левина связано с войной в Украине.

"Каждый украинский фотограф мечтает сделать фото, которое остановит войну", – объяснял журналист.

Вместе с коллегой Маркияном Лисейко в 2014 году Левин основал посвященный военным проект AFTER ILOVAISK afterilovaisk.com для сохранения и переосмысления значения событий августа 2014 года военными, их семьями и гражданами Украины в целом.

Максим был одним из тех, кому удалось выбраться из Иловайского котла.

Кроме журналистских работ он создал десятки фото- и видеопроектов для гуманитарных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), UN, UNICEF, OSCE, UN Woman.

У Макса Левина остались четверо несовершеннолетних сыновей, гражданская жена и пожилые родители.

Помощь в погребении и семье:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168757403122528 Инна Вареница.

Дату и место прощания с Максом Левиным семья сообщит в ближайшее время.

Напомним, в Киеве от обстрелов российских оккупантов погибла журналистка Оксана Баулина.

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