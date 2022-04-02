Всі плани Путіна зазнали поразки - Гайдай 

Окупанти намагаються прориватися, але зазнають поразки.

Очільник Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай в інтерв’ю "Суспільне" розповів про ситуацію у регіоні та про запасний план окупантів.

Гайдай не виключає, що росіяни чекають на підкріплення, хоча всі плани Путіна вже провалилися.

“Підуть "Л/ДНР". Росіян також будуть перекидати — в нас є кордон з Росією, Мілове, вони звідти і пішли. Наші від самого початку відійшли, залишили територію великих міст, зробили лінію оборони і тримають її другий місяць. Але все, що запланував Путін, зазнало поразки: "бліцкриг", взяти Харків, Київ, Одесу, Миколаїв — все мимо. Вивести "Л/ДНР" на межу кордонів Донецької і Луганської областей — це, напевно, запасний план, який вони будуть відпрацьовувати, і кинуть на це всі зусилля”, - сказав він.

Раніше стало відомо, що ЗСУ за добу на Донецькому та Луганському напрямках відбили дев'ять ворожих атак. Обстрілів зазнали міста та житлові будинки в областях.

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