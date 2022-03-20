Прив’язали до дерева і били різками: у Житомирській області впіймали мародерів

Прив’язали до дерева і били різками: у Житомирській області впіймали мародерів

У помешканні тимчасово ніхто не мешкав.

У Житомирській області упіймали мародерів, які обікрали хату загиблого військового.

Про це повідомили у пресслужбі Коростенської районної державної адміністрації, пише Житомир.інфо.

Мародерів спіймали місцеві мешканці в одному з сіл Коростенського району. Зазначається, що двоє чоловіків та жінка обікрали хату, де нещодавно поховали захисника України. “Виховували мародерів всім селом”, - йдеться у повідомленні.

В поліції Житомирської області розповіли, що інцидент стався у ніч проти 20 березня. Будинок хотіли обікрасти мешканці того ж села.

“Чоловік з цієї родини проходив службу в одній з наших військових частин і нещодавно загинув, а інші члени родини зараз перебувають поза межами цього району. Працівники поліції затримали злодіїв і доставили до відділу поліції, де зараз проводяться необхідні слідчі ді", - розповіла речниця ГУНП Алла Ващенко.

До слова, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків обіцяв публічно карати мародерів - "20 буків по голій сраці".

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