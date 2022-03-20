Привязали к дереву и били розгами: в Житомирской области поймали мародеров

Привязали к дереву и били розгами: в Житомирской области поймали мародеров

В помещении временно никто не жил.

В Житомирской области поймали мародеров, обворовавших дом погибшего военного.

Об этом сообщили в пресс-службе Коростенской районной государственной администрации, пишет Житомир.инфо.

Мародеров поймали местные жители в одном из сел Коростенского района. Отмечается, что двое мужчин и женщина обокрали дом, где недавно похоронили защитника Украины. "Воспитывали мародеров всей деревней", — говорится в сообщении.

В полиции Житомирской области рассказали, что инцидент произошел в ночь на 20 марта. Дом хотели обворовать жители того же села.

“Мужчина из этой семьи проходил службу в одной из наших воинских частей и недавно погиб, а другие члены семьи сейчас находятся вне этого района. Работники полиции задержали воров и доставили в отдел полиции, где сейчас проводятся необходимые следственные действия", — рассказала спикер ГУНП Алла Ващенко.

К слову, городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обещал публично наказывать мародеров — "20 буков по голой жопе".

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