В Херсоне без правоохранительных органов трудно решать проблемы города – мэр

В городе борются с мародерством.

В Херсоне нет правоохранительных органов, кроме спасателей и муниципального караула, поэтому трудно решать определенные проблемы.

Об этом заявил в прямом эфире всеукраинского телемарафона херсонский городской голова Игорь Колыхаев, пишет Суспільне.

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"Без правоохранителей и судебной системы очень тяжело. Мародерство есть, но мы с ним боремся, как можем. Создали муниципальный караул, куда записались все желающие. Они охраняют город круглосуточно по секторам", — сказал Колыхаев.

Он сообщил, что все другие проблемы городские власти также решают в формате 24/7.

Ранее Колыхаев сообщил, что в Херсоне от обстрелов и взрывов пострадали около 40 многоэтажных домов, более 30 частных.

Напомним, в Херсоне оккупанты сняли украинский флаг со здания городской администрации и объявили о создании "Комитета спасения за мир и порядок". В состав организации входят пророссийские политики и коллаборанты.

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