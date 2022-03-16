В Херсоне пропал общественный деятель и политик Максим Негров

Мужчина не выходит на связь.
В Херсоне пропал ветеран АТО, общественный деятель и политик Максим Негров.
Об этом сообщил Валерий Синявский на своей странице в Facebook.
Он пишет, что ситуация ухудшается тем, что Максим болеет в течение двух последних недель. Знакомые пропавшего мужчины рассказали корреспондентам Суспільне, что 15 марта очевидцы видели, как его схватили оккупанты.
Кто такой Максим Негров
Родился 25 марта 1977 в городе Измаил Одесской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор, ООО "Таврический парк", член Политической партии "Европейская партия Украины", проживает в городе Херсоне.
Ранее стало известно, что в Херсонской области в один день исчезли два журналиста.
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