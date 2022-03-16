У Херсоні зник громадський діяч та політик Максим Негров

У Херсоні зник громадський діяч та політик Максим Негров

Чоловік не виходить на зв’язок.

У Херсоні зник ветеран АТО, громадський діяч та політик Максим Негров.

Про це повідомив Валерій Синявський на своїй сторінці в Facebook.

Він пише, що ситуація погіршується тим, що Максим хворіє протягом двох останніх тижнів. Знайомі зниклого чоловіка розповіли кореспондентам Суспільного, що 15 березня очевидці бачили, як його схопили окупанти.

Хто такий Максим Негров

Народився 25 березня 1977 року в місті Ізмаїл Одеської області, громадянин України, протягом останніх п’яти років проживає на території України, освіта вища, директор, ТОВ "Таврійський парк", член Політичної партії "Європейська партія України", проживає в місті Херсоні.

Раніше стало відомо, що у Херсонській області в один день зникли два журналісти.

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