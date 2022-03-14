Зникнення двох журналістів у Херсонській області: перші подробиці

Чоловіки не виходять на зв’язок від 12 березня.

В один день, 12 березня, у Каховці та Новій Каховці зникли два журналісти - Олег Батурін та Сергій Цигипа. Вони активно висвітлювали стан справ в їх містах та області від моменту вторгнення РФ в Україну.

Про це пише Суспільне.

12 березня у Каховці зник журналіст херсонської газети "Новий день" Олег Батурін. Іван Антипенко, колега, повідомив, що востаннє списувався з Олегом у день зникнення.

"Олег сказав, що близько 16 години він йтиме на зустріч, але без деталей. Від того часу зв’язку з ним не було", - розповів Іван Антипенко.

Іван також повідомив, що останнім часом часто спілкувався з Олегом Батуріним. Він розповідав про ситуацію в Каховці, Новій Каховці, Таврійську.

"Олег знав багато людей як журналіст з багаторічним досвідом. Знав, що там відбувається. Він не приховував свою державницьку позицію, проукраїнську, зрозумілу до війни і під час неї", - сказав Іван Антипенко.

Олег Батурін записався до місцевого громадського формування, виходив на патрулювання вулиць, охороняв місто від мародерів.

"Не було ніяких передбачень, з ким зустрічається Олег. Його затримали разом з Сергієм Цигипою чи окремо", - розповів журналіст.

Журналіст з Нової Каховки Сергій Цигіпа зник вранці 12 березня. Дружина Олена розповіла, що він разом з собакою пішов до її мами віднести продукти. На блокпосту через Північнокримський канал Сергія зупинили і довго щось перевіряли. Про це телефоном їй розповіли місцеві.

"Учора я пішла по його стопах, він був з собакою, думала, що його знайду. Нікого не знайшла. На блокпосту всіх пропускають, перевіряють документи, оглядають машини протягом 2 хвилин. Чому так довго тримали Сергія, я не розумію", - сказала Олена.

Сьогодні зателефонували донці і сказали, що собаку бачили, вона прив’язана на подвір’ї виконкому. Дружина пішла, військовий віддав собаку, але ніякої інформації про Сергія не надав. Олена припускає, що затримання чоловіка пов’язане з його активною громадянською позицією і журналістською діяльністю.

"Ніхто зі мною не зв’язувався, чекаємо, може, будуть якісь умови. Можливо, щось він фотографував. Може, побачили, що в нього щось є і тому зупинили і затримали", - сказала Олена.

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