До Закарпаття прибула тестова система Starlink

До України першу партію надіслали 28 лютого.

Станція супутникового Інтернету від компанії Ілона Маска SpaceX Starlink прибула до Закарпаття

Про це повідомила пресслужба Закарпатської ОВА у Facebook.

Зазначається, що установка, яку отримала область, тестова. "Установки забезпечуватимуть швидкість інтернету до 1 Гбіт/с, яким можна буде користуватися у будь-якій локації. Наразі тестуємо девайс", - розповів заступник голови Закарпатської ОВА Олександр Пацкан.

За його словами, перші системи найближчим часом отримають закарпатські військові, рятувальники, медики, освітяни, працівники Служби безпеки, Нацполіції, МВС.

"Завдяки цьому об’єкти критичної інфраструктури Закарпаття матимуть якісний доступ до всесвітньої мережі", повідомив представник ОВА.

Як повідомлялося, 28 лютого Ілон Маск відправив до України першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink. Сталося це після звернення очільника Мінцифри Михайла Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.

Starlink надає доступ до Інтернету через мережу супутників. Перші два демосупутники Starlink були запущені ще 2018 року, а вже 2022 року запрацювала бета-версія системи. На сьогодні Starlink використовують понад 145 000 користувачів в усьому світі.