"Будемо дивитись мультики про покемонів": до Житомира прибула система Starlink

"Будемо дивитись мультики про покемонів": до Житомира прибула система Starlink

До України першу партію надіслали 28 лютого.

Станція супутникового Інтернету від компанії Ілона Маска SpaceX Starlink прибула до Житомира.

Про це у своєму Facebook повідомив міський голова Сергій Сухомлин.

Мер Житомира подякував за супутниковий інтернет Ілону Маску та голандській компанії за допомогу.

facebook.com/sukhomlyn.sergey

"Якщо ворог глушитиме зв’язок, у наших військових перебоїв не буде. До того ж, працюватиме супутниковий інтернет. Маю надію, що після нашої перемоги Маск приїде до Житомира! Буде можливість подякувати особисто. P.S.: А ввечері ми будемо дивитись мультики про покемонів", - написав Сухомлин.

facebook.com/sukhomlyn.sergey

Як повідомлялося, 28 лютого Ілон Маск відправив в Україну першу партію систем супутникового Інтернету - обладнання Starlink. Сталося це після звернення очільника Мінцифри Михайла Федорова. Друга партія станцій Starlink прибула 9 березня.

facebook.com/sukhomlyn.sergey

Starlink надає доступ до Інтернету через мережу супутників. Перші два демосупутники Starlink були запущені ще 2018 року, а вже 2022 року запрацювала бета-версія системи. На сьогодні Starlink використовують понад 145 000 користувачів в усьому світі.

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