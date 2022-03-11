У Херсоні помер автор першого гола "Шахтаря" в єврокубках

У Херсоні помер автор першого гола "Шахтаря" в єврокубках

Наразі місто героїчно протистоїть російським окупантам.

У Херсоні на 69-му році життя помер автор першого гола за донецький "Шахтар" у єврокубках Володимир Роговський.

Про це повідомляє Footboom.

Уродженець Херсона помер у рідному місті, яке не здається під навалами російських загарбників.

Саме Роговський забив перший єврокубковий гол "Шахтаря". Форвард "гірників" вразив ворота берлінського "Динамо" у розіграші Кубка УЄФА сезону-1976/1977.

У тій зустрічі "Шахтар" переміг з рахунком 3:0, і після нічиєї 1:1 у матчі-відповіді вийшов у другий раунд турніру. Далі донецька команда здолала угорський "Гонвед" (3:0, 3:2), після чого поступилася майбутньому переможцю розіграшу - туринському "Ювентусу" (0:3, 1:0).

Загалом Роговський провів за "Шахтар" 179 матчів та забив 21 м'яч. У складі "гірників" він вигравав Кубок СРСР, двічі здобував срібні та один раз бронзові медалі чемпіонату країни.

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