В Херсоне скончался автор первого гола "Шахтера" в еврокубках

В Херсоне скончался автор первого гола "Шахтера" в еврокубках

В настоящее время город героически противостоит российским оккупантам.

В Херсоне на 69-м году жизни скончался автор первого гола за донецкий "Шахтер" в еврокубках Владимир Роговский.

Об этом сообщает Footboom.

Уроженец Херсона умер в родном городе, который не сдается под нашествиями российских захватчиков.

Именно Роговский забил первый еврокубковый гол "Шахтера". Форвард "горняков" поразил ворота берлинского "Динамо" в розыгрыше Кубка УЕФА сезона-1976/1977.

В той встрече "Шахтер" победил со счетом 3:0, и после ничьей 1:1 в ответном матче вышел во второй раунд турнира. Далее донецкая команда одолела венгерский "Гонвед" (3:0, 3:2), после чего уступила будущему победителю розыгрыша - туринскому "Ювентусу" (0:3, 1:0).

В общей сложности Роговский провел за "Шахтер" 179 матчей и забил 21 мяч. В составе "горняков" он выигрывал Кубок СССР, дважды добывал серебряные и один раз бронзовые медали чемпионата страны.

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