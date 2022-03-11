"Будем смотреть мультики о покемонах": в Житомир прибыла система Starlink

"Будем смотреть мультики о покемонах": в Житомир прибыла система Starlink

В Украину первую партию направили 28 февраля.

Станция спутникового Интернета от компании Илона Маска SpaceX Starlink прибыла в Житомир.

Об этом в своем Facebook сообщил городской глава Сергей Сухомлин.

Мэр Житомира поблагодарил за спутниковый интернет Илона Маска и голландскую компанию за помощь.

facebook.com/sukhomlyn.sergey

"Если враг будет глушить связь, у наших военных перебоев не будет. К тому же, будет работать спутниковый Интернет. Надеюсь, что после нашей победы Маск приедет в Житомир! Будет возможность поблагодарить лично. PS: А вечером мы будем смотреть мультики о покемонах", – написал Сухомлин.

facebook.com/sukhomlyn.sergey

Как сообщалось, 28 февраля Илон Маск отправил в Украину первую партию систем спутникового Интернета – оборудование Starlink. Произошло это после обращения главы Минцифры Михаила Федорова. Вторая партия станций Starlink прибыла 9 марта.

facebook.com/sukhomlyn.sergey

Starlink предоставляет доступ в Интернет через сеть спутников. Первые два демоспутника Starlink были запущены еще в 2018 году, а уже в 2022 году заработала бета-версия системы. На сегодняшний день Starlink используют более 145 000 пользователей во всем мире.

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